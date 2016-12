Ruby şi-a tatuat fundul

Ruby și-a tatuat fundul

Ştire online publicată Vineri, 26 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Fană declarată a tatuajelor, Ruby a mers la salon pentru a da o nouă imagine fundului său celebru. Mândră nevoie mare că se află din nou într-un salon de tatuaje, apetisanta Ruby a ținut să le arate fanilor locul de pe trupul său care va beneficia de o nouă „față”.Acesta este fundul ei deja celebru, pe care și-l expune de câte ori are ocazia. Acum o să aibă un motiv în plus să o facă!Dureros sau nu, important este ca rezultatul final să fie pe placul artistei și al... iubitului său. „Asta e cea mai nebună fufă pe care am văzut-o”, „Ce peisaj avea și băiatul”, „Să te văd cum stai în mașină până la Suceava”, „Prea multe tatuaje” - sunt doar câteva dintre comentariile primite de Ruby de la prietenii virtuali.