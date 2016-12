Roxana Vancea a îmbrăcat rochia de mireasă

Ştire online publicată Miercuri, 02 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Ori Roxana Vancea are simțul umorului și se ține de farse, ori vrea să fie cu orice preț soția lui Mihai Bendeac. Ieri, frumoasa Roxana a postat o fotografie în care apare îmbrăcată în rochie de mireasă. "Unde ești?Nu te văd! with Mihai Bendeac", a notat vedeta la explicația foto.Cât despre viziunea lui Bendeac vis a vis de căsătorie? "Mi se pare oribilă ideea de a apartine cuiva. Fiecare om, chiar daca este casatorit sau nu... trebuie sa isi apartina doar lui insusi. Mi s-ar parea crunt sa fie o femeie în viața mea care sa-mi aparțină. Nu am de gand să mă însor niciodată. Prefer să las o carieră în spate decât să las un urmas. Un copil m-ar încurca din planurile mele de viitor", a declarat recent actorul, scrie libertatea.ro.