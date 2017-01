Roxana Nemeş şi Radu Groza, la un pas de moarte!

Roxana Nemeș și Radu Groza, la un pas de moarte!

Luni, 24 Februarie 2014.

Roxana Nemeș a trecut pe lângă moarte în urmă cu trei zile, când a plecat... taman în Ucraina să susțină un concert pe care îl programase încă de anul trecut!Cei doi au plecat înspre Ucraina în urmă cu trei zile, exact când conflictele armate erau în toi și există pericolul să li se întâmple ceva rau!“Știam ce se întâmplă în zonă, însă, luasem spectacolul acesta de foarte mult timp și mi-a fost jenă să refuz în ultima clipă! Roxana își respectă contractele și nu s-a pus nici macar o clipă problema să nu ne ducem să ne facem treaba sau să păcalim publicul! Așa că, ne-am urcat în mașină și am luat drumul Ucrainei! Însă, după o călătorie lungă, când am ajuns în localitatea respectivă, am crezut că eram în zona crepusculară! Agitație, toată lumea disperată, s-a aruncat și cu pietre în mașină, nu mai spun că erau toți și cu spray-uri paralizante! M-am speriat teribil, dar am încercat să stau calm pentru Roxana, nu vroiam să îi spun că suntem în mijlocul războiului și nu mai e cale de întoarcere! În fine, după îndelungi peripeții, pline de temeri și sperieturi, am ajuns la destinație! Acolo, cum ne-am și așteptat se anulase concertul, totul era închis pe o perioadă nedeterminată, iar patronul a venit la mine să îmi dea banii și m-a rugat să rămânem în continuare prieteni! În acel moment, i-am spus că nu vreau niciun bănuț și am plecat spre România! Nu am vrut să încasez un cec pentru nimic, am preferat să am o relație bună cu afaceristul din Ucraina decât să iau ceva ce nu se cuvine”, a declarat Radu Groza pentru WOWbiz.ro, scrie showbiz.ro.