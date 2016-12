Roxana Nemeş: „Nu fac sex pe bani”

Roxana Nemeș: „Nu fac sex pe bani”

Ştire online publicată Luni, 30 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Roxana Nemeș a primit recent o ofertă de a merge două săptămâni în Liban, unde va cânta pentru un șeic. Blonda se gândește încă la propunere, mai ales că suma este una fabuloasă, 300.000 euro.Voluptoasa solistă a recunoscut că nu e prima dată când primește propuneri, iar unele au fost chiar indecente. Însă Roxana spune că nu ar face niciodată sex pe bani și că nu o interesează partea financiară într-o relație.„Ca orice femeie am avut propuneri indecente, dar niciodată nu am fost interesată de bani când a fost vorba de dragoste. Nu am urmărit banii la un bărbat și nu sunt persoana să fiu tentată de bani în schimbul unei nopți fierbinți. Muncesc pentru a face eu banii. Au fost propuneri indecente, dar nu fac sex pe bani”, a declarat Roxana pentru ziarulring.ro.