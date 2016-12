Roxana Marinescu, cerută în căsătorie la câteva luni de la divorţ

Roxana Marinescu, cerută în căsătorie la câteva luni de la divorț

Ştire online publicată Marţi, 29 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Roxana Marinescu este în culmea fericirii pentru că a fost cerută în căsătorie de noul ei iubit. Nici nu s-a despărțit bine de fostul ei soț, Angelo, că bruneta s-a și îndrăgos-tit de medicul estetician Victor Schwartz, care a cerut-o de soție cu o bijuterie extrem de scumpă. „Zilele trecute, iubitul meu, Victor, mi-a dat, din senin, un inel, într-o cutiuță. L-am întrebat cu ce ocazie. El mi-a răspuns, zâmbind, că inelul e dăruit cu ocazia cererii în căsătorie. La început nu am înțeles ce vrea să spună, iar când mi-am dat seama am început să plâng. De fericire. Normal, am acceptat”, a povestit, în culmea fericirii, Roxana Marinescu.„Chiar dacă am divorțat recent, sunt convinsă că măritișul nu e o instituție depășită, iar Victor e potrivit pentru mine 100%”, a mai adăugat aceasta.