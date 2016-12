Roxana Ionescu, răsfăţată în fiecare dimineaţă

Roxana Ionescu, răsfățată în fiecare dimineață

Ştire online publicată Luni, 10 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Roxana Ionescu știe cât de importantă este prima masă a zilei, așa că face tot ce îi stă în putință să nu sară peste ea.Fosta „Mama Natură” mă-nâncă la micul dejun brânzeturi, cereale sau legume, iar ora ideală este în jur de 8:30. „La micul dejun, îmi place să mănânc ceva ușor, de obicei iaurt cu cereale și cu miere. Dar sunt dimineți în care mănânc ou fiert cu ardei sau brânză slabă cu roșii. Mai nou am des-coperit brânza tofu, e genială”, a declarat Roxana Ionescu pentru foodstory.ro.„8:30 este ora perfectă pentru micul dejun. Rareori se întâm-plă să mai sar, iar asta doar pen-tru că mă trezesc mai târziu. Și îl gătesc singură-singurică, cu mânuțele mele”, a completat ea.Roxana Ionescu adoră să primească micul dejun la pat și, ori de câte ori merge acasă, la părinți, are parte de un ase-menea tratament de prințesă. „Am fost servită cu mic dejun la pat încă din copilărie, părinții mei așa mă trezeau. Chiar și acum, dacă se întâmplă să mai rămân la ei, tot asta este tra-diția. Și eu am servit la rândul meu”, a explicat vedeta de televiziune.