Roxana Ionescu: "Poate că am neglijat şi eu viaţa de familie"

Roxana Ionescu: "Poate că am neglijat și eu viața de familie"

Ştire online publicată Vineri, 03 August 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Roxana Ionescu a vorbit pentru prima dată deschis despre despărțirea de soțul ei, pentru a pune capăt zvonurilor conform cărora soțul ei ar fi fost infidel.Roxana a mărturisit că nu regretă anii petrecuți alături de Laurențiu.„A fost o hotărâre pe care am luat-o foarte conștienți, nu la nervi. Motivul nu a fost infidelitatea. Nu știu dacă am fost sau nu înșelată. Am decis să ne despărțim ca doi oameni maturi, fără să ne certăm, am evitat să ajungem să nu ne mai suportăm. Când am plecat la drum am zis că e pentru totdeauna, la bine și la greu, până la adânci bătrâneți. Dacă nu a fost așa, asta e, viața reală nu e ca în povești.Mă bucur că ne-am comportat ca doi oameni maturi. Ne înțelegem și acum foarte bine”, a declarat Roxana Ionescu, pentru emisiunea „Poveștiri adevărate”, de la Acasă TV.„Fiecare aveam meserii deosebite. Eu plecam foarte mult de acasă, prin țară, pentru diferite evenimente. Și el era ocupat cu job-ul lui. Poate că am neglijat și eu viața de familie”, a mai spus Roxana.