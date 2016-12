Roxana Ionescu, pictorial fierbinte pe malul mării

Ştire online publicată Sâmbătă, 09 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Roxana Ionescu alias „Mama Natură” a realizat un pictorial incendiar la malul mării, pentru numărul din acestă lună al revistei FHM.După ce am văzut-o în ipostaze sexy și aproape topless în emisiunea „Dansez pentru tine”, Roxana revine cu un pictorial de zile mari.Pictorialul a fost realizat la malul mării, iar fotografiile au fost făcute de Marius Bărăgan.Roxana a acordat și un interviu cu această ocazie, în care a specificat că nu divorțează și că este o „soție fidelă”.Deși este conștientă de atuurile sale fizice, Roxana declară că o admiră extrem de mult pe cântăreața Antonia, „idealul oricărui bărbat. Un chip angelic, dar în același timp sexy, înaltă, foarte bine lucrată, bronzată, tenul ăla măsliniu, păr natural, tot ce vrei”.Întrebată când a profitat ultima oară de frumusețea ei, Roxana Ionescu uimește: „cel mai de curând am fost acum două zile în centrul vechi și nu găseam loc de parcare. Am zâmbit frumos unui domn care mi-a deschis o poartă către o curte unde chiar era loc de parcare, deci eu zic că am profitat că m-a recunoscut și că am zâmbit frumos. Și oricum, cred că faptul că sunt o persoană publică și oamenii mă recunosc, în toată perioada asta de aproape nouă ani de când tot apar, am tot avut avantaje”.