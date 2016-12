Roxana Ionescu, din ce în ce mai implicată în viaţa partenerului de dans

Roxana Ionescu, din ce în ce mai implicată în viața partenerului de dans

Ştire online publicată Marţi, 22 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

După ce a câștigat 60.000 de euro la „Dansez pentru Tine”, George Boghian a fost luat sub aripa protectoare a Roxanei Ionescu, partenera lui de la emisiunea concurs, cu ajutorul căreia se avântă din ce în ce mai mult în showbiz.Astfel, pe lângă faptul l-a invitat să trăiască în casa ei, Roxana își folosește toate relațiile pe care le are pentru a-i asigura un viitor bun lui Boghian.Potrivit Ring, Roxana are de gând să îl ajute pe George să își găsească jobul de vis, alături de unele dintre cele mai mari vedete din România. Iar debutul său ca dansator profesionist a avut loc, miercurea trecută, la „Happy Hour”, unde a dansat în trupa Nicoletei Luciu pe piesa „Mexicano”.„Ideea cu trupa de dans a Nicoletei Luciu a venit de la sine. Ea avea nevoie urgentă de dansatori. Am vorbit și era normal ca Nico să-l aleagă pe George. Este talentat, au stat la repetiții trei luni, s-au legat prietenii. În plus, Nico l-a ales și pe Hainer, fostul ei partener la «Dansez pentru tine», iar ei doi se înțeleg foarte bine”, a spus Roxana.