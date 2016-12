Roxana, ex-Trident, a intrat cu forţa la grădiniţa fetiţei

Roxana, ex-Trident, a intrat cu forța la grădinița fetiței

Ştire online publicată Miercuri, 25 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Scandalul dintre Roxana, ex-Trident, și fostul iubit, Marcel Sârbu, în care își dispută custodia copilului, este departe de a se încheia. Cântăreața a trăit momente cumplite când, zilele trecute, abia a reușit să intre la grădinița particulară unde a fost înscrisă micuța Oana. Artista a fost împiedicată de fostul iubit să-și vadă fiica de doar cinci ani, după ce cântăreața a venit la poarta grădiniței. După intervenția conducerii, Marcel n-a avut încotro și a lăsat-o pe Roxana să intre în instituție, scrie ziarulring.ro. „Nu m-am dus la grădiniță să fac scandal sau să o scot pe Oana din programul clasei pregătitoare. Mi-am programat o întâlnire cu di-rectoarea grădiniței luni, de la ora 8.50, special mai târziu pentru a nu mă întâlni cu Marcel. Dar el era acolo cu șoferul și păzeau poarta. Cum am ajuns, m-a împiedicat să trec și m-a trimis la grădinița de stat, unde am înscri-s-o pe Oana. I-am spus «Îmi pare rău, dar aici e Oana, trebuie să mă interesez de educația ei și să o văd». Doar cu ajutorul directoarei am putut intra”, a povestit Ro-xana, pentru Ring. Bărbatul a făcut însă eforturi disperate ca micuța să nu-și vadă mama. „Am văzut-o pe Oana de la distanță. Se juca împreună cu alți copii în curtea grădiniței. Ea nu m-a văzut pe mine. Am intrat în biroul directoarei și între timp el a luat-o acasă în mijlocul programului. Nu a lăsat-o nici la masă. Și asta după ce anul trecut nu era de acord să o dăm la grădiniță”, a mai spus Roxana, pentru libertatea.ro.