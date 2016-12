Roxana Ciuhulescu s-a lăsat de fumat şi s-a apucat de kite-boarding

Roxana Ciuhulescu s-a lsat de fumat i s-a apucat de kite-boarding

Ştire online publicată Joi, 01 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Roxana Ciuhulescu s-a nscris la un curs de kite-boarding, dup ce a reuit victoria de a nu se mai atinge de igri de dou luni de zile.Dup multe ncercri euate, Roxana i-a gsit ambiia de a se lsa de fumat i de atunci debor-deaz de energie i i vine s fac sport i cnd doarme. i pentru c Roxana a rvnit muli ani la acest sport i se uita cu invidie la toi cei care-l practicau, s-a gndit c acesta este momentul cel mai potrivit s-l nvee.„Mi-am fcut un cadou, cursul de kite-boarding pe care l-am nceput pe plaja H2O din Mamaia. Trebuia s urmez trei module, ns n-am apucat s fac dect primul modul. Am avut ghinion, pentru c n-a mai btut vntul i cnd n-ai vnt, nici nu poi ridica zmeul”, povestete Roxana, care, chiar dac a fcut doar o zi de curs, s-a deprins deja cu primele tehnici de kite.Urmtorul pas este s nvee s controleze zmeul n timp ce st pe plac, iar asta se va ntmpla cu ocazia urmtoarei vizite la mare, cnd sper s aib parte nu de soare, cum i doresc toi turitii, ci de vnt. Pe lng satisfacia nvrii unui nou sport i a renunrii la fumat, Roxana se bucur i de o promisiune pe care i-a fcut-o soul su. Mihai i-a promis c dac va nva kite-boarding, i va cumpra un echipament complet.