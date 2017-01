Roxana Ciuhulescu face şcoala de şoferi de autobuz şi camion

Roxana Ciuhulescu face școala de șoferi de autobuz și camion

Roxana Ciuhulescu, prezentatoarea emisiunii Pro Motor, de la Pro Tv, face școala de șoferi de autobuze și camioane. Până la sfârșitul anului, Roxana care de curând a împlinit 10 ani de când prezintă emisiunea Pro Motor, își dorește să aibă permisul de conducere profesionist, valabil pentru toate categoriile de autovehicule. „În vara asta am împlinit 10 ani de când sunt la cârma celei mai cunoscute emisiuni auto din România, și am zis să-mi fac un cadou, să iau carnetul de șofer profesionist”, a declarat Roxana. Prima oră de condus mașini uriașe s-a lăsat cu urlete din partea curajoasei vedete. „Am condus mai întâi un autobuz și aveam senzația că nu se mai oprește monstrul, că nu răspunde pedala, așa că am călcat-o până la podea. M-au trecut toți fiorii. Mi-a fost destul de greu să mă obișnuiesc cu volumul mașinii, dar când am avut de condus camionul, deja părea floare la ureche. Să vedem cum va fi și când voi conduce un camion cu remorcă, atunci, da, parcare cu spatele”, povestește emoționată Roxana.