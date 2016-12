Roxana Ciuhulescu are nevoie de o pauză

Ştire online publicată Luni, 06 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Roxana Ciuhulescu și-a uimit toți fanii de pe o rețea de socializare când a postat un mesaj în care își ia "la revedere" pentru o perioadă nedeterminată. Motivul pare să fie faptul că vedeta a avut un an extrem de greu și simte nevoia să se reîncarce. Cu toate acestea, Roxana a precizat că nu pleacă în vacanță. "A sosit momentul să-mi iau la revedere.... Am să plec o perioadă undeva ca să mă încarc energetic, într-un loc despre care am să vă povestesc mai târziu și nu, nu este vacanță. Am avut un an greu și nu-mi regăsesc liniștea de altadată așa că... mă voi izola o perioadă. Sufletul trebuie și el hrănit, mai ales după ce a trecut prin perioade dificile... Cea mai grea luptă este cea care se dă intre mintea și inima ta, pentru că niciodată nu știi pe care s-o asculți. N-am să mai scriu o perioadă, însă curând voi reveni cu forțe noi, atunci când am să va întâmpin (virtual) cu acceași bună dispoziție. Ce nu te doboară te face mai puternic..... Aveti grijă de voi! O să-mi lipsiți....", a scris Roxana Ciuhulescu pe site-ul de socializare. Mai mult, vedeta a postat și o melodie extrem de tristă, potrivit Realitatea.net.Fanii vedetei s-au întrebat ce a pățit și i-au transmis mesaje de încurajare.