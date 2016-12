Romaniţa s-a căsătorit în secret. Mirele, cu 12 ani mai tânăr!

Romanița s-a căsătorit în secret. Mirele, cu 12 ani mai tânăr!

Miercuri, 22 Mai 2013

Creatoarea de modă Romanița Iovan și-a găsit jumătatea. Aceasta trăiește de ani buni o frumoasă poveste de dragoste cu avocatul Iulian Gogan. Se pare că cei doi s-au căsătorit deja în secret, dar creatoarea de modă nu vrea să dea mai multe detalii despre acest lucru. Romanița Iovan, în vârstă de 49 de ani, se pare că i-a spus „DA” iubitului ei mai tânăr cu 12 ani, Iulian Gogan, chiar dacă a fost vorba doar de o ceremonie intimă.„În viața mea nu am fost lipsită de iubire. Acum iubesc. Părerea mea este că motorul vieții este iubirea. Eu și Iulian am cununat deja un cuplu, am botezat trei copii și urmează al patrulea. Lucrurile astea nu au putut fi făcute decât dacă am făcut un jurământ în fața unui preot. Mai multe nu vreau să spun”, a declarat Romanița Iovan, la emisiunea „Doamne de poveste”.Amintim că Romaniția Iovan a divorțat de Adrian Iovan în 2008, după o căsnicie de cinci ani. Creatoarea de modă a rămas cu copilul, scrie libertatea.ro.