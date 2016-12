Romaniţa Iovan a intrat în familia Sturdza GALERIE FOTO

Romanița Iovan a intrat în familia Sturdza GALERIE FOTO

Ştire online publicată Joi, 06 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

La începutul acestei săptămâni, Hotelul Hilton din Capitală a fost gazda celui mai important eveniment de modă al anului, un spectacol unic pe care l-ați putut viziona, în direct, și pe site-ul Cuget Liber.Gala denumită "Romanitza 20th anniversary" a marcat aniversarea a două decenii de activitate în domeniul vestimentar al creatoarei Romanița Iovan. Pentru a marca momentul cum se cuvine, Romanița a lansat, pentru prima dată în carieră, un produs de serie, fabricat în 500 de exemplare, ce vor fi disponibile spre comercializare în 24 de țări, exclusiv prin rețeaua CAPRA NERA.Momentul împlinirii a 20 de ani de design vestimentar coincide cu "intrarea" Romaniței Iovan în familia Sturdza. La eveniment, creatoarea de modă s-a afișat în compania prințului Sturdza și a nepoatei acestuia, Alina Sturdza ambii co-fondatori ai rețelei de distribuție CAPRA NERA, cea mai mare companie de vânzări directe din Europa și numărul 1 în distribuirea produselor cosmetice în România. Romanița a ținut să-și exprime aprecierea deosebită pe care o are față de brandul CAPRA NERA oferind companiei exclusivitatea de a distribui, în cele 24 de țări, primul produs de serie marca Romanitza. Astfel a luat naștere Little Black Dress - Romanitza 20 ani exclusive for CAPRA NERA by Déesse of Switzerland. Pe toată durata evenimentului, designer-ul a purtat creația sa, o superbă rochie de seară de culoare neagră, extrem de elegantă și de sofisticată în egală măsură.În urma parteneriatului de exclusivitate, CAPRA NERA deține dreptul de a comercializa câte 500 de exemplare ale produsului mai sus amintit în 24 de state precum Germania, Austria, Elveția, Italia și nu numai. Romanitza este primul designer din România al cărui produs de serie va putea fi cumpărat în 24 de țări. Prețul rochiei este de 200 de euro. Mai multe informații despre achiziționarea acestui must have se pot obține de pe site-ul www.capranera.ro.