Românii au talent: Cine pune mâna pe premiul de 120.000 euro?

Ştire online publicată Luni, 07 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Vineri seară s-au ales ultimii trei finaliști ai concursului „Românii au talent”, de la PRO TV.După o luptă acerbă, robo-dansatorul Mihai Petraiche, trupa de hipoacuzici No Limit și Cristian Leana, pentru care cubul Rubik nu are nici o taină, au fost aleși să meargă mai departe. Vinerea viitoare, telespectatorii vor avea șansa să-l aleagă, din cei 15 finaliști, pe cel mai talentat român. Fericitul câștigător va pleca acasă cu o avere: 120.000 de euro.Sexy-dansatoarea a fost trimisă acasăDin păcate pentru mulți telespectatori, Larisa Bercea, cea mai sexy concurentă a acestei ediții, s-a oprit în semifinale. Chiar dacă a aprins imaginația multora dintre bărbați cu dansul ei la bară, tânăra de 21 de ani a fost eli-minată. Ea ne-a făcut câteva dezvăluiri chiar înainte să evo-lueze în semifinala concursului.„În urma participării la «Românii au talent», am primit multe invitații la diferite evenimente. Încă nu mi s-a propus să pozez goală, dar m-ar tenta ideea, atâta vreme cât conceptul ar fi unul interesant. Iar celor care se gândesc la lucruri «necurate» când mă văd dansând la bară le spun că nu fac show-uri nud!”, a declarat ea, potrivit Libertatea.