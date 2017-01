România a făcut precomandă la ultimul film al lui Woody Allen

Joi, 11 Martie 2010.

Filmul la care lucrează în prezent celebrul cineast american Woody Allen va rula și în România, cel mai probabil din toamnă, după ce drepturile privind difuzarea peliculei au fost achiziționate și de distribuitorii români. Intitulat „You Will Meet a Tall Dark Stranger”, filmul este încadrat în genul romantic și are în distribuție multe nume mari ale cinematografiei mondiale: Antonio Banderas, Naomi Watts, Josh Brolin și Anthony Hopkins. Pelicula se află acum în faza de post-producție, care se realizează la New York. Scenariul a fost scris tot de Allen. Filmul a mai fost cum-părat, pe bază de precomandă, și de distribuitori din Italia, Germania, Franța, țările scandinave, Belgia, Olanda, Luxemburg, Elveția, Portugalia, Polonia, țările din fosta Iugoslavie, Cehia, Africa de Sud, Hong Kong și Indonezia, potrivit presei americane. Distribuitorii din Marea Britanie, Japonia, Australia și Coreea de Sud, interesați și ei de noul film al lui Woody Allen, negociază în prezent termenii contractului de cumpărare a drepturilor de difuzare. Premiera americană a filmului este programată în 23 septembrie.