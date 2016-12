Românca lui DiCaprio, devoratoare de staruri

Ştire online publicată Sâmbătă, 29 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Top-modelul român Mădălina Ghenea, cea mai recentă cucerire a lui Leonardo DiCaprio, a declarat într-un interviu acordat ziarului „Click!” că nu știe dacă în acest moment este îndrăgostită, dar a re-fuzat să comenteze fotografiile în care apare în ipostaze apropiate alături de actorul american.La întrebarea „Acum ești îndrăgostită?”, Mădălina a răspuns: „Îmi pun și eu între-barea asta”. „Caut perfecțiunea într-un bărbat. Și sper să o găsesc. Îmi place să iubesc și să fiu iubită, dar în meseria pe care eu o am este mai greu”, a declarat frumoasa brunetă. Ea nu a dorit să comenteze fotografiile în care apare alături de Leonardo DiCaprio. „Nu comentez absolut nimic. Nu-mi place să vorbesc despre nimic din ceea ce ține de viața mea privată, nu am vorbit niciodată despre niciunul dintre foștii mei iubiți. Singurii bărbați pe care îi iubesc sunt tata și fratele meu, care este geniul familiei”, a mai spus Mădălina. „Ai mei se bucură de alegerile pe care le fac pentru că știu să aleg. În plus, mă vor fericită”, a adăugat ea.Totodată, Mădălina a negat zvonurile despre relații cu vedete din Italia, printre care cântărețul Eros Ramazzotti - alături de care a apărut în clipul „Il Tempo Tra di Noi” - și fotbalistul Marco Borriello. „Nu am avut absolut nimic cu Eros. Contactați-l pe el și vă poate confirma asta. Numai în România s-a scris așa ceva. Am filmat pentru un clip de-al lui și atât. Ne auzim doar de Sărbători, când ne transmitem urări. Îl admir și atât”, a spus modelul.„Nu am fost cu Marco Borriello. Îl cunosc și atât. S-a scris despre asta o singură dată în Italia și atât, pentru că nu este adevărat. Nu am avut nicio relație cu el, are destule iubite. În plus, nu mi-aș alege eu un iubit fotbalist. Este o categorie din care nu vreau să caut excepțiile”, a mai spus Mădălina Ghenea.