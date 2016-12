Românca din cel mai nou film de la Hollywood

Ştire online publicată Vineri, 14 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

De mai bine de un an, piteșteanca Lavinia Postolache se pregătește să devină actriță la Hollywood. După ce a urmat cursuri intensive de actorie, fosta Miss World 2010 a primit rolul principal într-un film politic ce are ca subiect criza din Irak.Acțiunea se petrece cu zece ani în urmă, iar Lavinia interpretează rolul secretarei unui senator american care moare în urma prăbușirii avio-nului în care se afla. Secretara rămâne cu toate informațiile lui personale. Mai precis, informații despre guvern și ce se întâmplă în Irak. Filmul este regizat de cel care a scris și scenariul, William Norton și se numește „Culori false”. Filmările vor avea loc în San Francisco, Washington, LA, Germania și Irak. „Filmul începe cu un soldat american aflat în Irak care descoperă acolo anumite secrete. El se întoarce în Washington să contacteze guvernul, dar se pare că deranjează și vor să-l asasineze. Senatorul încearcă să-l ajute, dar e asasinat, iar mie îmi rămân informațiile senatorului și mă întorc împotriva guvernului încercând să descifrez anumite lucruri. Sunt actori noi, nu au vrut să pună nume mari pentru a pune accent mai mult pe acțiune decât pe actori. Dar cu toții știm cât de greu e la Hollywood să prinzi și un mic rol. Iar eu să-mi încep cariera cu un film în rol principal și încă un rol foarte serios, e un lucru foarte mare!”, a spus Lavinia Postolache pentru cancan.ro. Filmul va apărea în cinematografe, va fi pe DVD-uri și va fi prezentat în cadrul unor festivaluri de film. Însă, fotomodelul nu se mulțumește doar cu cariera de actriță. În ianuarie, va reprezenta România la Queen of The Universe, al cărei premiul este de 100.000 dolari.