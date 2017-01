Roisin Murphy a purtat o rochie semnată de un designer român

Cântăreața Roisin Murphy a fost văzută la Săptămâna Modei de la Milano 2008 purtând o rochie aurie cu guler neo - elizabetan și creastă de dragon inserată pe coloană, o creație a designerului român Rozalb de Mura. Fan al divei electro încă din 1999, când a descoperit cel de-al doilea album, „I Am Not a Doctor”, semnat Moloko, Rozalb de Mura s-a declarat încântat de faptul că o artistă celebră și o adevărată imagine în lumea modei, precum Roisin, îi poartă creațiile. Rozalb de Mura și Roisin Murphy s-au cunoscut personal în cadrul ediției din 2008 a Bestfest, prilej cu care diva electro și-a ales câteva dintre creațiile designerului român. Lansat în primăvara lui 2006, atelierul de creație Rozalb de Mura a atras deja atenția specialiștilor și consumatorilor de modă avant - garde din România și din străinătate, anul acesta fiind prezent și pe scena London Fashion Week. Aici designerul s-a reîntâlnit cu artista irlandeză, care s-a arătat foarte interesată și de noile piese din colecția de primăvară-vară 2009. Roisin Murphy va concerta toamna aceasta pentru a doua oară în România, pe 5 noiembrie, la Sala Polivalentă din București. Biletele pentru acest eveniment pot fi achiziționate din rețeaua magazinelor Diverta sau online, de pe www.myticket.ro, la prețul de 75 de lei. Roisin Murphy este compozitoare, cântăreață și produ-cătoare, de origine irlandeză, cunoscută pentru propriul stil de muzică electronică. În 1994 compune împreună cu iubitul ei de atunci, Mark Brydon, un duet de muzică electronică sub numele de Moloko. În 2005, după sfârșitul relației dintre cei doi, Roisin își lansează un album solo, „Ruby Blue”, scris și produs de Matthew Herbert. Cel de-al doilea album solo, „Overpowered”, lansat în 2007, primește în 2008 Premiul Choice Music din partea Republicii Irlandeze.