Rocsana Marcu, dezamăgită de bărbaţi: „Decât să-mi fac un iubit, mai bine mai fac un copil“

Rocsana Marcu, dezamăgită de bărbați: „Decât să-mi fac un iubit, mai bine mai fac un copil“

Ştire online publicată Miercuri, 17 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

După relațiile eșuate prin care a trecut, Rocsana Marcu nu mai vrea să audă de bărbați, fiind convinsă că mult mai ușor este să crești un copil decât să ai o relație.Mama a două fetițe, Mayra și Indira Maria, Rocsana Marcu este convinsă că nu este pregătită pentru o nouă relație.„Sunt tot singură și îmi e tare bine așa! Pentru mine, o relație, în momentul de față, e neinteresantă. Nu mi-am făcut un scop din a-mi face un iubit, mă ocup de carieră, de fetițe și atât. Plus de asta, mi-am dat seama că nu sunt pregătită pentru un trai în doi. Știu că fetele au nevoie de un tată, dar nu vreau să fac un scop din asta. Eu sunt și mamă, și tată. Decât să-mi fac un iubit, mai bine mai fac un copil. Uneori, bărbații sunt atât de copii, alintați, răsfățați”, a mărturisit bruneta, citată de libertatea.ro.Cu toate că și-a crescut singură fetițele, Rocsana precizează că nu regretă nimic.„Întotdeauna mi-am dorit să fiu o mamă tânără. Cea mare mereu îmi spune că sunt sora ei. Le-am crescut singură, dar nu a fost greu. Am vrut două fete și am zis că nu pot să-mi doresc mai mult. Am avut căderile mele, însă mai citeam câte un pasaj dintr-o carte preferată și mă ridicam”, a mai declarat Rocsana Marcu pentru ziarulring.