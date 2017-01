„Robin Hood“ a deschis Festivalul de la Cannes

Ştire online publicată Vineri, 14 Mai 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Cea de-a 63-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes a debutat, miercuri, cu nume grele de la Hollywood pe covorul roșu și o ploaie de blitzuri, capetele de afiș ale serii de deschidere fiind actorii din pelicula „Robin Hood”. Cate Blanchett și Russell Crowe au adus strălucirea pe covorul roșu întins miercuri seara în orașul din sudul Franței, scrie BBC. Festivalul a fost deschis cu proiecția, în premieră mondială, a peliculei „Robin Hood” regizată de Ridley Scott. Pelicula, care îl are în rol principal pe Russel Crowe, a fost prezentată în afara competiției oficiale. Regizorul Tim Burton conduce juriul care va decide cine va primi Palme d’Or-ul anul acesta. Câș-tigătorul va fi anunțat pe 23 mai de juriul de la Cannes, din care fac parte Kate Beckinsale, Benicio del Toro și regizorul indian Shekhar Kapur. În cadrul festivalului, dar în afara competiției, vor avea premiera în cele 12 zile de festival și peliculele „Wall Street: Money Never Sleeps”, regizată de Oliver Stone, și „You Will Meet A Tall Dark Stranger” regizată de Woody Allen, cu Naomi Watts și Anthony Hopkins în distribuție. Aproximativ 10.000 de reprezentanți ai industriei cinematografice, 4.000 de jurnaliști și mii de iubitori de film și fani ai celebrităților sunt așteptați să participe la festivalul de la Cannes, considerat cel mai important eveniment dedicat cinematografiei din Europa. Organizarea festivalului nu a fost lipsită de probleme anul acesta, în urmă cu doar patru zile norul de cenușă vulcanică din Islanda provocând închiderea unui aeroport din apropiere și anularea a 100 de zboruri. Pentru Palme d’Or-ul acestei ediții a festivalului concurează 19 pelicule - asiatice, franceze, un film african din Ciad unul britanic regizat de Ken Loach, deja câștigător al râvnitului trofeu. La principala categorie, cinematograful est-european este reprezentat, pentru prima dată, de un film ucrainean – „Bucuria mea”, de Serghei Loznița.