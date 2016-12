Robert Turcescu se retrage din presă!

Ştire online publicată Duminică, 21 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Jurnalistul Robert Turcescu a declarat ca va renunța un timp la presa. Acesta a recunoscut, azi, pe blogul personal, că a fost ofiter acoperit.“Sunt impacat, am o stare de fericire, de bucurie, ca un om care a urcat un munte cu un sac de pietre in spate. Nu de la voi astept judecata, nu de la voi vreau sa aflu daca am gresit sau nu. V-as ruga, judecand, sa o faceti drept.Cer iertare tuturor celor pe care aceasta povara a mea ii incurca. Sa ma judece drept daca am gresit. Eu de maine nu voi mai face aceasta emisiune. Nu stiu daca se numeste retragere din presa, pana cand un judecator imi va spune daca am gresit sau ba. Pana atunci n-am curajul sa mai ies public.", a declarat Turcescu, transmite știripesurse.ro.