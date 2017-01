Robert De Niro şi Michelle Pfeiffer, într-o nouă comedie romantică

Robert De Niro și Michelle Pfeiffer, într-o nouă comedie romantică

Ştire online publicată Miercuri, 10 Noiembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Celebrii actori Robert De Niro și Michelle Pfeiffer ar putea juca împreună în filmul „New Year’s Eve”, o comedie romantică regizată de Garry Marshall. Actorii Hilary Swank și Ashton Kutcher au șanse mari să joace și ei în acest film. Acest proiect cinematografic, produs de New Line, spune povestea unui grup de locuitori ai orașului New York și a relațiilor acestora în apropierea sărbătorii de Anul Nou. Personajul lui Robert De Niro este un bărbat cinic aflat pe patul de moarte într-un spital, iar Michelle Pfeiffer va interpreta rolul unei secretare frustrate care ia decizia de a-și îndeplini niște planuri mai vechi. Hilary Swank ar juca rolul producătoarei de televiziune care realizează celebrul show din Times Square din noaptea de Revelion, iar Ashton Kutcher ar urma să interpreteze rolul unui bărbat care urăște toate festivitățile și tradițiile legate de noaptea de Revelion. Filmările vor debuta la mijlocul lunii decembrie, la New York.