Robbie Williams şi-a arătat posteriorul în direct

Robbie Williams și-a arătat posteriorul în direct

Ştire online publicată Marţi, 07 Decembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Cântărețul britanic Robbie Williams și-a arătat posteriorul, în direct, în timpul unei emisiuni de televiziune din Danemarca, informează thesun.co.uk. Emisiunea a înregistrat o audiență record, în seara de vineri, când i-a avut ca invitați pe cei cinci membri ai grupului britanic Take That. În cadrul acelei emisiuni, Robbie Williams, revenit în componența trupei britanice după o pauză de 15 ani, și-a arătat posteriorul, în direct, în fața spectatorilor din platou. Artistul a precizat că a făcut acel gest pentru a câștiga un pariu de 20 de lire sterline pe care îl făcuse cu gazda emisiunii. Trupa britanică Take That se află în Danemarca pentru a-și promova cel mai recent material discografic, intitulat „Progress”, lansat în luna noiembrie.