Robbie Williams refuză 1.9 milioane euro?

Ştire online publicată Marţi, 24 Iunie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Cântărețului britanic Robbie Williams i-a fost oferită suma de 1,5 milioane de lire sterline (aproximativ 1,9 milioane de euro) pentru a susține un concert în cadrul festivalului Sandnes, din Norvegia, însă nu a decis deocamdată dacă va onora oferta. Concertul pe care el ar trebui să îl susțină contra fabuloasei sume are o durată de doar jumătate de oră. Cu toate acestea, Robbie, care a declarat că nu are niciun plan să mai plece în turneu, a scris pe blogul său: „Cu cât petrec mai mult timp departe de viața publică, cu atât îmi place mai mult”. Potrivit celor mai recente informații, Williams a devenit fan al cântăreței britanice Lily Allen, pe care a invitat-o să caute împreună cu el OZN-uri. În ultima vreme, el are un interes tot mai mare pentru fenomenele paranormale și, de curând, a luat parte la realizarea unui documentar pentru BBC Radio 4, în care este surprins luând parte la o convenție dedicată OZN-urilor, în Nevada.