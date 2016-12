Robbie Williams a părăsit pentru a doua oară grupul Take That

Ştire online publicată Joi, 06 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Cântărețul britanic Robbie Williams a părăsit din nou grupul Take That, potrivit colegului său de trupă Gary Barlow, care a confirmat această informație apărută în presa britanică.„S-a încheiat perfect”, a spus Gary Barlow, confirmând plecarea lui Robbie Williams și faptul că grupul Take That a revenit la formula de patru membri.„A fost frumos. Ne-am înțeles bine între noi. Am încheiat turneul. Suntem toți fericiți. Fanii au venit să ne vadă și au fost fericiți. A fost minunat”, a declarat Gary Barlow într-un interviu acordat postului Radio Times.