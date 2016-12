Rihanna şi David Beckham şi-au greşit tatuajele

Rihanna și David Beckham și-au greșit tatuajele

Ştire online publicată Marţi, 28 Aprilie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Multe dintre celebritățile de la Hollywood și-au împodobit corpul cu tatuaje de inspirație orientală, însă există numeroase cazuri în care cei care le-au realizat fie au comis greșeli gramaticale, fie au interpretat eronat sensul unor cuvinte. Liderul comunității hinduse din Statele Unite a făcut, recent, un apel public către artiștii în arta tatuajului, rugându-i să învețe mai bine limba sanscrită, după ce a remarcat faptul că textele pe care Rihanna și David Beckham le poartă gravate pe piele au fost scrise greșit. Potrivit experților, tributul pe care fotbalistul britanic David Beckham a dorit să îl aducă soției sale, Victoria, este considerat un eșec, deoarece numele tatuat conține o literă în plus. În același timp, unul din noile tatuaje cu mesaj spiritual abordat de Rihanna a fost scris incorect. Rajan Zed, purtătorul de cuvânt al comunității hinduse din Statele Unite, a declarat: „Ne bucură interesul manifestat de celebrități pentru hinduism și pentru textele noastre sacre, dar artiștii din lumea întreagă, specializați în tatuaje, ar trebui să ia câteva lecții despre cultura noastră și câteva cursuri de limbă sanscrită veche, pentru a scrie corect”. Zed consideră că celebritățile trăiesc un moment stânjenitor atunci când realizează că desenele permanente de pe pielea lor sunt scrise incorect. „Rihanna are tatuate două rugăciuni în sanscrită - cel mai recent dintre ele este scris greșit”, a adăugat Rajan Zed. „Iar David Beckham și-a tatuat pe antebraț numele soției sale, Victoria, în dialectul Devnagri, care este cel mai utilizat pentru a scrie în sanscrită. Acest tatuaj prezintă scris incorect numele «Victoria», deoarece acolo apare o literă în plus. Este vorba de litera «H», iar rezultatul este «Vihctoria»”, a explicat Rajan Zed.