Rihanna revine

Ştire online publicată Sâmbătă, 22 Martie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Cu un nou single de pe cel mai nou album al său, „Good Girl Gone Bad”, lansat acum într-o nouă versiune care va fi disponibilă în scurt timp și în România. Piesa „Take A Bow” va fi inclusă pe noua ediție a albumului „Good Girl Gone Bad”, răsplătit cu Discul de Platina pentru vânzări care depășesc 4.000.000 de exemplare. Noua versiune va include și piesa „If I Never See Your Face Again”, o colaborare a Rihannei cu cei de la Maroon 5. Potrivit Universal Music, noul material va ajunge în scurt timp și în România.