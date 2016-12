Rihanna, poze nud

Ştire online publicată Luni, 14 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Rihanna le-a făcut admiratorilor o nouă surpriză, postând pe pagina sa de Facebook fotografii în care apare cu sânii goi, făcute în timpul filmărilor la cel mai recent clip al ei, „Where Have You Been”.Clipul, lansat luna trecută, o prezintă pe Rihanna foarte sumar îmbrăcată. Iese din apă plină de mister, asemenea unui animal de pradă. Totuși, artista nu apare complet goală. Sânii ei sunt pictați și acoperiți cu diverse accesorii, prin care se vede doar forma.Rihanna și-a postat pe Facebook fotografiile făcute în timpul filmărilor, dar și pe cele din culise, în care echipa o pregătește. Videoclipul piesei „Where Have You Been” a strâns peste 25 de milioane de vizualizări.