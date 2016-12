Rihanna, îngrijorată pentru Chris Brown

Rihanna mărturisește că își face griji adesea pentru fostul său iubit, rapperul Chris Brown, deoarece crede că publicul l-a perceput ca pe un „monstru”.Artista consideră că episodul agresiunii din 2009, când Brown a lovit-o și i-a învinețit fața, trebuie tratat ca un strigăt de ajutor al unui om cu serioase probleme.Rihannei i-a luat ceva vreme să conștientizeze acest lucru, după cum însăși mărturisește. „Mi se pare că toți îl urăsc pe el acum. Din cauză că am fost furioasă - de fapt, atât furioasă, cât și rănită și trădată - simt că am greșit și eu, fiindcă el avea nevoie de ajutor atunci.Și cine să îl ajute? Nimeni nu avea să spună că el are nevoie de ajutor, ci toată lumea spunea că este un monstru, fără să încerce să depisteze motivele care l-au făcut așa. Și mi-am făcut multe griji pentru el”, a declarat Riri într-un interviu pentru Oprah Winefrey.