Rihanna: „Încă îl iubesc pe Chris Brown“

Ştire online publicată Miercuri, 22 August 2012. Autor: Cuget Liber Online.

În cadrul unui interviu cu celebra Oprah, Rihanna a făcut câteva mărturisiri la care nimeni nu se mai aștepta. Pentru prima dată după aproape trei ani de când a fost snopită în bătaie de Chris Brown, solista recunoaște că nu a încetat nicio clipă să-l iubească.„Ne-am străduit să redevenim prieteni și acum suntem, din nou, foarte, foarte apropiați. Ne iubim și probabil o să ne iubim pentru totdeauna. Nu suntem însă împreună. El are o relație, eu sunt singură, dar am menținut o relație de prietenie chiar din momentul în care am anulat ordinul de restricție împotriva lui. Am lucrat mult ca să consolidăm această relație de prietenie”, a spus ea.„Ne-am întâlnit de curând la St. Tropez, la petrecerea unor prieteni comuni, pe un yacht. A fost foarte ciudat pentru că încă îl iubesc. Mi-a fost foarte greu să mă prefac și să arăt că nu mă interesează persoana lui și prezența lui acolo, dar nu am reușit. Cred că alături de el am trăit o poveste de iubire adevărată. Da, este iubirea vieții mele”, a mai declarat Rihanna, cu ochii în lacrimi.