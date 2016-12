Rihanna, implicată într-un scandal de proporții!

Ştire online publicată Duminică, 05 Aprilie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Rihanna a fost acuzată de plagiat de fanii unui rapper, Just Brittany. Cei care au ascultat ultimul single al artistei născută în Barbados, "Bitch Betta Have My Money”, au fost de acord că piesele seamănă izbitor. Rapperul Just Brittany a lansat această piesă pe platforma SoundCloud în urmă cu nouă luni, însă single-ul său a început să devină cunoscut abia după ce a început să fie comparat cu piesa Rihannei.Titlurile celor două piese sunt aproape identice, iar anumite surse din industria muzicală spun că similaritățile nu se opresc aici.Deocamdată, nici Rihanna, nici Just Brittany nu au comentat similaritățile dintre cele două piese, scrie libertatea.ro.