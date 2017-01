Rihanna are nevoie de un regiment pentru un concert

Ştire online publicată Joi, 08 Noiembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Încurajată probabil de succesul de care se bucură în prezent, Rihanna se crede o mare vedetă și are pretenții pe măsură. Potrivit „The Sun", cântăreața R&B a cerut în Irlanda ca un regiment de gardă irlandez să blocheze traficul pentru ca ea să poată ajunge la un spectacol. Ea a insistat în timpul negocierilor cu organizatorii concertului că aceasta este o condiție esențială pentru ca ea să urce pe scenă. „A cerut un întreg regiment care să o escorteze și să o ajute să treacă de trafic. Asta însă nu se va întâmpla", a precizat o sursă din showbiz. În plus, cântăreața americană a cerut ca irlandezii să îi ofere pază non stop. Obișnuiți cu pretențiile vedetelor, organizatorii concertului de la Dublin spun totuși că solista a mers prea departe și că până acum niciun artist nu a avut parte de protecția gărzii naționale.