Revelionul în cluburi, cu DJ, taraf şi caltaboş

Ultimul party din 2007

Revelionul în cluburi, cu DJ, taraf și caltaboș

Oferta pentru Revelionul 2008 din cluburile constănțene dă pe afară! Aproape că nu există club de fițe care să nu iasă la înaintare cu party-uri care mai de care mai îndrăznețe. Spre exemplu, Club Wish organizează o petrecere de Revelion 2008 alături de DJ Mellow (Paris) și Taraful Brâulețul. Prețul este de 150 lei de persoană - all inclusive. La Clubul Zoom, revelionul costă 240 lei, la platane fiind un invitat special. La Clubul cântă Claudia (SEXXY) plus un taraf. Iar la Oscar, nu s-au anunțat invitații de la platane, ci doar meniul, cu freebar, șampanie, platou cu antreuri, salate, desert. Tariful este de 200 lei de persoană. Clubul Play nu așteaptă Revelionul, și organizează în fiecare seară party-uri: 29 decembrie - Mara, 30 decembrie - Mario, iar pe 31 decembrie va mixa Atari. La restaurantul/cafeneaua Amster’s invitați la Revelion sunt Dj Flavius Angello și trupa Jazzi-Feelings. Petrecerea costă 220 lei de persoană. Dar să știți că dacă ajungeți prin cluburi, nici acolo nu scăpați de mâncarea ca la mama acasă, pentru că din meniuri nu lipsesc caltaboșii, lebărul, aranjate frumos lângă specialități exotice, cum ar fi pepene cu pui.