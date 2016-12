Revelion 2014. Artişti români care încasează într-o noapte cât alţii într-un an

Revelion 2014. Artiști români care încasează într-o noapte cât alții într-un an

Ştire online publicată Sâmbătă, 07 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Câștigă într-o noapte cât alții într-un an. Vorbim de artiștii români care vor petrece Revelionul pe scenă- fie la concerte prin țară, fie la petreceri private. Presa mondenă scrie că trupa Voltaj și Andreea Bănică vor încasa cel mai mult pentru cântările din noaptea dintre ani- nu mai puțin de 12 mii de euro.Potrivit jurnaliștilor de tabloid, citați de realitatea.net, Marcel Pavel va sustine un recital la un cazinou celebru din Capitală, unde sunt așteptate peste 300 de persoane. Pentru aproape două ore de spectacol, artistul va încasa aproximativ 10.000 de euro.Pepe va câștiga ceva mai puțin în noaptea dintre ani. Pentru două concerte, cântărețul va primi opt mii de euro.Și Andreea Bănică este pe lista celor mai bine plătiți artiști autohtoni. Va avea trei concerte în noaptea de Revelion și va câștiga aproximativ 12.000 de euro. Pentru a fi mai aproape de casă, cântăreața a ales concerte în apropiere de București.Primul loc revine în acest an trupei Voltaj. Pentru un singur concert în noaptea de Revelion, in Bucuresti, trupa primește 12.000 de euro.