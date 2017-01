Republica Moldova se bucură de o securitate muzicală

Ştire online publicată Luni, 06 Octombrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova (SIS) are un nou imn, ale cărui versuri spun că „cercetarea dă frumoase roade”, muzica fiind compusă de cel care a scris și piesa pregătită de Chișinău anul acesta pentru Eurovision, informează site-ul publicației „Jurnal de Chișinău”. „Numele nostru nu e scris în carte / Nu-i pronunțat cu salve de salut, / Dar cercetarea dă frumoase roade, / Securitatea e al nostru scut” - cu aceste versuri începe noul imn al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova (SIS), aprobat de colegiul instituției în cadrul unei ședințe de la începutul acestei luni, precizează „Jurnal de Chișinău”. Potrivit unui comunicat de presă plasat pe site-ul SIS, versurile pentru imnul celei mai secretizate instituții din Republica Moldova au fost scrise de poetul Ianoș Țurcanu, iar muzica de compozitorul Oleg Baraliuc, cel care a scris și piesa cu care Republica Moldova a mers în acest an la Eurovision („A century of love”, interpretată de Geta Burlacu). Imnul, adaugă publicația, poate fi ascultat online la adresa http://www.j-live.md/content/9549/.