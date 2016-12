Reprezentantul Austriei a câștigat Eurovision 2014. România s-a clasat pe locul al 12-lea

Ştire online publicată Duminică, 11 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Conchita Wurst, reprezentantul Austriei, este al doilea transsexual care câștigă Eurovisionul.Bărbatul cu barbă, sutien fals și haine de damă a reușit să încânte publicul și a câștigat detașat primul loc pe podium. Pe de altă parte, prestația Paulei Seling și a lui Ovi a fost socotită dezamăgitoare, așa că aceștia au ocupat doar locul 12, transmite B1.ro.Asta deși, din tribune, au fost susținuți chiar de premierul Victor Ponta. Eurovisionul din acest an a fost oglinda vie a situației geopolitice din Europa de Est. Delegația Moscovei a fost huiduită la scenă deschisă, fie că a fost vorba de prezentare, prestație sau note.Anul acesta, Eurovisionul a fost câștigat de Conchita Wurst, un transsexual austriac pe numele real Thomas "Tom" Neuwirth, în vârstă de 26 de ani, supranumit și „Diva cu barbă”. Nu este o premieră. În anul 1998, un alt transsexual, Dana International din Israel a luat premiul întâi, la același concurs.Singura diferență între cei doi concurenți câștigători ai eurovisionului e că Dana International și-a facut operație de schimbare de sex, iar Conchita Wurst nu.Anula acesta, lupta pentru primul loc s-a dat între Austria, Olanda și Suedia. În cele din urmă, melodia exoticei Conchita Wurst a fost aleasă câștigătoare.Astfel, ediția din 2015 a concursului Eurovision se va desfășura în Austria, după ce Conchita Wurst a câștigat competiția din acest an, cu piesa "Rise like a Phoenix", care a obținut un total de 290 de puncte.Reprezentanții României au obținut un total de 72 de puncte. Cele mai multe puncte au fost acordate României de Moldova - 12, Spania, Austria, Israel și Malta - câte 8.La rândul său, România a acordat 12 puncte Suediei, 10 puncte - Ungariei și 8 puncte - Austriei.Paula Seling și Ovi au mai reprezentat România în 2010, când, în finala care a avut loc la Oslo, au ocupat poziția a treia.Relațiile tot mai tensionate dintre Rusia și Europa s-au văzut cel mai bine la Eurovision. În momentul în care a fost prezentată delegația de la Moscova, sala a izbucnit în huiduieli greu de oprit. La fel s-a întâmplat și atunci când a urmat prestația fetelor din Rusia, sau când a venit vorba de note. Practic, fiecare apariție a fetelor din Rusia, sau pur și simplu menționarea numelui delegației a stârnit un adevărat vacarm în public.