Renunţă la tatuaje pentru a obţine roluri

Renunță la tatuaje pentru a obține roluri

Ştire online publicată Luni, 19 Aprilie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Rapper-ul american 50 Cent a anunțat că renunță la tatuajele de care era atât de mândru până de curând, pe motiv că acestea i-ar afecta cariera cinematografică, scrie presa din Marea Britanie. „Pierd foarte mult timp cu acoperirea tatuajelor prin machiaj, înainte de filmări, așa că am hotărât să le dau jos. Am început deja să fac asta, însă sunt destul de multe și îmi va lua ceva timp”, a declarat el. 50 Cent a avut roluri în peste 10 filme, printre care biograficul „Get Rich or Die Tryin’”, „Righteous Kill” și „Dead Man Running”, iar în perioada următoare va fi pe afișul altor cinci pelicule. Starul american speră că, după scoaterea tatuajelor, va reuși să fie distribuit și în alte filme decât cele în care apare în „rolul” 50 Cent. În vârstă de 34 de ani, 50 Cent, pe numele său real Curtis James Jackson III, a fost descoperit de Eminem și se numără printre artiștii cu cele mai mari vânzări din lume.