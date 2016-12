Relaţia dintre Anda Adam şi Botezatu, istorie

Relația dintre Anda Adam și Botezatu, istorie

Ştire online publicată Joi, 21 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

S-au afișat ca un cuplu la o gală a premiilor muzicale, unde s-au sărutat pe scenă. Prima dată au spus că gestul face parte din regie, ulterior au susținut că se iu-besc.Deși Anda Adam și Cătălin Botezatu au pozat în perechea perfectă, puțini au fost cei care au crezut în veridicitatea relației lor.Cântăreața și designerul s-au des-părțit oficial, iar Cătălin a explicat la „Acces Direct” motivul separării:„Decizia am luat-o de comun acord. Anda are multe concerte, multe proiecte. Am luat o pauză, după care vedem ce va fi”. Așa că fiecare a luat-o pe drumul său.„Am 46 de ani. Ăsta sunt. Nu-mi doresc o căsnicie, nu cred în mariaj. Viața mea se va desfășura cu bune, cu rele, cu Anda..., fără ea...”, a mai spus Cătălin Botezatu, citat de libertatea.ro.