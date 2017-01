Reînregistrarea hit-ului „We are the world”, dedicată dezastrului din Haiti

Ştire online publicată Luni, 01 Februarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Producătorul Quincy Jones și mai mulți artiști de renume vor reînregistra celebra piesă „We are the world” din 1985, astăzi, la Los Angeles, urmând ca single-ul să fie folosit în scopul strângerii de bani pentru victimele cutremurului din Haiti. „E a 25-a aniversare a melodiei și e momentul perfect să o dedicăm în acest scop. Nu este o întâmplare, este vorba despre Dumnezeu. Va fi «We are the world» pentru Haiti”, a spus Jones. La înregistrare ar urma să participe unul dintre creatorii piesei, Lionel Richie, alături de Usher, John Legend, Miley Cyrus, Jennifer Hudson, Will Smith, Sheryl Crow și Natalie Cole. Quincy Jones nu a confirmat încă numele tuturor celor care vor cânta „We are the world” pentru Haiti. Melodia originală, creată de Quincy Jones, Lionel Richie și Michael Jackson, a beneficiat de participarea unora dintre cei mai faimoși muzicieni ai lumii, printre care Bruce Springsteen, Bob Dylan, Cyndi Lauper și Billy Joel. Cântecul a fost lansat pentru a strânge bani pentru combaterea foametei din Africa.