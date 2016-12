REGULAMENT CONCURS "Cuget Liber te trimite la concertul toamnei"

Ştire online publicată Miercuri, 12 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

1. Organizator:Concursul este organizat de S.C. Cuget Liber S.A, cu sediul în B-dul I.C. Bratianu nr. 5, Constanța, 900711, e-mail: office@cugetliber.ro.Concursul se va desfășura conform prezentului regulament. Prevederile acestuia sunt obligatorii pentru toți participanții. Regulamentul oficial în cauză este întocmit și făcut public conform legislației aplicabile în România.2. Locul de desfășurare și condiții de participare:Concursul este organizat si se desfășoară pe pagina oficială a ziarului Cuget Liber: www.cugetliber.ro. Pentru a participa este necesar să aveți minim 18 ani împliniți, o adresă de e-mail validă și nume/ prenume reale.3. Perioada de desfășurare a concursului:Concursul se desfășoară în perioada 12 septembrie 2012 – 14 septembrie 2012, ora 12.Rezultatele vor fi anunțate vineri, 14 septembrie 2012, la ora 14:00 pe pagina de Facebook www.facebook.com/CugetLiber.4. Înscrierea in concurs și premiiPentru a participa utilizatorii trebuie să:Publice un comentariu pe site-ul oficial www.cugetliber.ro, în dreptul articolului “Cel mai mare eveniment rock al toamnei, la Constanța!”, în care să spună de ce vor să ia parte la eveniment.Fiecare utilizator trebuie să indice numele și prenumele, dar și o adresă de e-mail validă, unde pot fi anunțați în caz că au câștigat.Prin înscrierea la concurs, participantul sau reprezentantul legal al acestuia garantează că are vârsta minimă împlinită de 18 ani și că poate dovedi ulterior cu acte.În cazul descoperirii oricăror neconcordanțe, organizatorul nu va considera respectiva participare validă.Primii 5 concurenți ale căror comment-uri vor primi cele mai multe voturi pozitive, vor intra în posesia unei invitații de două persoane la Out of Doors Fest, pentru toate cele trei zile de concerte.