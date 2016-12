„Regret faptul că am semnat hârtiile de divorţ“

Mihai Albu:

„Regret faptul că am semnat hârtiile de divorț“

Ştire online publicată Sâmbătă, 20 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Mihai Albu și-ar dori să se împace cu fosta soție, Iulia, alături de care are și o fetiță. Designerul a declarat exclusiv pentru Libertatea că suferă enorm de când s-a despărțit de nevasta lui.Din păcate, Iulia Albu nu dorește să se împace cu fostul soț, chiar dacă „va rămâne un bărbat special” în viața ei.„Mi-e greu să vin acasă și să găsesc casa goală. Nu pot să spun că sunt bine, pentru că nu sunt bine și mă doare. Am slăbit 8 kilograme în câteva zile, nu-mi vine să cred că este atât de greu. Vă spun sincer că regret faptul că am semnat hârtiile de divorț”, spunea celebrul designer, citat de libertatea.ro.„Îmi pare extrem de rău să aflu că fostul meu soț a slăbit de dorul meu. Dar este un bărbat care a pierdut totul din orgoliu. Sper ca fetița noas-tră, Mikaela, să aibă o relație normală cu tatăl ei. Pentru mine, Mihai va rămâne un bărbat special. În ceea ce privește talentul lui de designer, consider că este unul dintre cei mai buni. E cel mai cunoscut designer român ca realizări peste hotare”, ne-a spus Iulia Albu.La finele lunii martie, Mihai Albu și, la acea vreme, soția lui, Iulia, au călcat pragul unui birou notarial pentru a divorța.