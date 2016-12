Regizorul filmului „Top Gun“, Tony Scott, s-a sinucis

Ştire online publicată Marţi, 21 August 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Regizorul de origine britanică Tony Scott s-a aruncat de pe podul Vincent Thomas din San Pedro, California.Informația a fost confirmată de poliție, conform postului de televiziune KTLA din Los Angeles. Astfel, regizorul s-ar fi urcat pe unul dintre brațele podului și s-a aruncat în gol, în jurul orei locale 12.30, conform martorilor, care au văzut scena și au anunțat poliția. Trupul lui Tony Scott a fost găsit abia după patru ore și jumătate de căutări. El a lăsat în mașina personală o hârtie pe care a scris câteva cuvinte în care își explica gestul sinucigaș.Polițiștii din mai multe unități ale Californiei au lucrat împreună pentru a scoate trupul lui Tony Scott din apă, pe care l-au adus la un doc din Wilington. Corpul său a fost dus la morgă din Los Angeles, conform oficialilor.Autoritățile nu au dat publicității scrisoarea lăsată de regizor. Podul de pe care s-a aruncat, Vincent Thomas, a fost construit în 1963, are o lungime de 1840 de metri și leagă San Pedro cu Terminal Island. Cel mai înalt punct al său măsoară 56 de metri și este un loc folosit deseori de sinucigași.Printre filmele regizate de Tony Scott se află: Top Gun, Days of Thunder, Crimson Tide, Man on Fire, Beverly Hills Cop II, Enemy of the State, Deja Vu și Numb3rs. „Top Gun” a fost unul dintre filmele de succes ale anului 1986, avându-l în rol principal pe Tom Cruise.Tony Scott avea 68 de ani și era fratele mult mai cunoscutului regizor Ridley Scott.