Regizoarea filmului "50 de umbre ale lui Grey" are un soţ cu 24 de ani mai tânăr

Regizoarea filmului "50 de umbre ale lui Grey" are un soț cu 24 de ani mai tânăr

Sâmbătă, 21 Februarie 2015.

Aaron Taylor este considerat unul dintre cei mai sexy actori britanici care a reușit să-și facă un nume la Hollywood, fiind chiar supranumit noul Tom Cruise. Soția lui, Aaron Taylor-Johnson, mult mai în vârstă decât el, este nimeni alta decât regizoarea filmului ”50 de umbre ale lui Grey”.Aaron a început relația cu Sam pe când aceasta avea 42 de ani, iar el 19 și a jucat în filmul regizat de ea despre viața lui John Lennon, "Nowhere boy". Cuplul și-a anunțat logodna la premiera filmului, în octombrie 2009, iar pe 21 iunie 2012 cei doi s-au căsătorit și și-au luat numele Taylor-Johnson. Au doi copii împreună, care s-au născut înainte să se căsătorească, Wylda Rae, de 3 ani, și Romy Hero, un an. Sam mai are doi copii dintr-o căsătorie anterioară.