Regele muzicii pop ar fi avut o iubită est-europeană

Ştire online publicată Luni, 21 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Doi foști bodyguarzi ai lui Michael Jackson au scris o carte despre viața acestuia în care dezvăluie, printre altele, că starul pop a avut o iubită foarte frumoasă din Europa de Est.Michael Jackson ar fi avut o iubită est-europeană pe care obișnuia s-o îmbrățișeze și sărute pe bancheta din spate a mașinii sale conduse de un șofer, pretind fostele gărzi de corp ale artistului în cartea cu dezvăluiri despre viața acestuia, potrivit dailymail.co.uk.Gărzile de corp, Javon Beard și Bill Whitfield, scriu că excentricul star pop îi trimitea să le ia pe femeia misterioasă, la care cei doi se referă în carte sub forma “Prietena”, și pe o altă femeie. În plus, cei doi ar fi fost trimiși să îi cumpere est-europencei cadouri de la Tiffany.Într-un fragment din cartea “Remember the Time: Păzindu-l pe Michael Jackson în ultimele sale zile”, obținut de New York Daily News, cei doi bodyguarzi o descriu pe această femeie drept “superbă de pică”.