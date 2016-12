Reese Witherspoon, rănită la un picior

Ştire online publicată Marţi, 08 Decembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Actrița își tratează un picior învine-țit după ce a căzut pentru că i-a amorțit un membru inferior, relatează site-ul Contactmusic, consultat de Agerpres. Starul din „Blonda de la drept” tocmai se trezise dintr-un somn după ce a ajuns săptămâna trecută la Londra când a căzut, deoarece nu și-a dat seama că-i amorțise piciorul. Ea și-a dovedit însă curajul apărând încălțată cu niște pantofi cu tocuri înalte la o emisiune britanică vineri noapte, „Friday Night with Jonathan Ross”. „Cred că mi-am rupt piciorul. Nu sunt sigură, nu am făcut încă analize. Dormeam ieri pentru că eram foarte obosită și mi-a amorțit piciorul. Cineva m-a sunat și m-am dus să răspund la telefon, însă am căzut. Am crezut că m-am împiedicat de un pantof sau ceva, însă de fapt mi-a amorțit piciorul. Nu băusem nimic. Eram perfect trează! Apoi s-a umflat și acum s-a învinețit complet”, a povestit ea.