Reese a divorţat pentru c-a înşelat-o

Reese a divorțat pentru c-a înșelat-o

Ştire online publicată Vineri, 12 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Actorii Reese Witherspoon și Ryan Philippe sunt liberi să se căsătorească cu oricine doresc, după ce un judecător a pronunțat divorțul dintre cei doi, la aproape un an de la anunțul separării. Cea care a intentat divorț a fost Reese, după mai bine de șapte ani de căsătorie cu Ryan Philippe, cu care are și doi copii, Ava, de opt ani, și Deacon, de patru. Actrița a motivat diferențe ireconciliabile, însă gurile rele de la Hollywood spun că soțul său ar fi înșelat-o. Witherspoon și Ryan Philippe s-au întâlnit pe platourile de filmare la drama „Tentația seducției", în 1997, și s-au căsătorit câteva luni mai târziu.