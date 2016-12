Redmond O’Neal, acuzat de posesie de droguri

Miercuri, 08 Aprilie 2009.

Fiul actorilor Ryan O’Neal și Farrah Fawcett a fost arestat și pus sub acuzație pentru posesie de droguri, la doar câteva luni după ce, alături de tatăl său, a fost acuzat de aceeași infracțiune, informează accesshollywood.com. Steve Whitmore, purtătorul de cuvânt al poliției din Los Angeles, a declarat că Redmond O’Neal a fost arestat după ce s-a descoperit că a transportat droguri într-o închisoare. El se află în prezent în arestul poliției californiene, putând fi eliberat contra unei cauțiuni de 25.000 de dolari. Steve Whitmore a precizat că un angajat al penitenciarului din Los Angeles l-a oprit și l-a percheziționat pe Redmond O’Neal în momentul în care acesta își vizita un prieten. În septembrie 2008, Redmond și tatăl său, Ryan O’Neal, au fost puși sub acuzație pentru posesie de metamfetamine. Redmond O’Neal se afla atunci în regim de eliberare condiționată, în baza unei acuzații precedente. Această nouă arestare a fiului celebrului actor Ryan O’Neal a fost raportată în premieră de RadarOnline.com. Și Ryan O’Neal, nominalizat la Oscar în 1971, pentru rolul din “Love Story”, a avut probleme cu justiția, în 2007, când a tras un foc de armă în timpul unei dispute cu celălalt fiu al său, Griffin. Arestat pentru agresiune, actorul a fost eliberat ulterior. Ryan O’Neal este și tatăl actriței Tatum O’Neal, recompensată cu premiul Oscar pentru rol secundar în 1974, pe când avea doar 10 ani. Tatum O’Neil a fost arestată și ea în iunie 2008, la New York, sub suspiciunea de cumpărare și deținere de droguri, iar în luna următoare, ea a fost condamnată la plata unei amenzi modice.