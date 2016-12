Record stabilit de Beyonce: toate biletele la un concert s-au vândut în doar 22 de secunde

Ştire online publicată Vineri, 12 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Toate cele 2.500 de bilete la concertul pe care artista americană Beyonce îl va susține la 14 august în New York au fost vândute pe internet în doar 22 de secunde, relatează presa internațională, citată de NewsIn.Concertul face parte din seria de patru spectacole "Four Intimate Nights With Beyonce", în care cântăreața își promovează cel mai recent album, "4".Biletele la celelalte trei concerte au fost, de asemenea, vândute în totalitate, în mai puțin de un minut.În vârstă de 29 de ani, Beyonce este una dintre cele mai apreciate voci din SUA. În 2010, ea a devenit prima solistă distinsă cu șase premii Grammy în aceeași seară. În 2009, Beyonce era considerată cea mai de succes artistă din lume, cu peste 75 de milioane de discuri vândute.